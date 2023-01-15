شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يظهر فى مران الأهلي بعد جراحة الـ20 غرزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلي، فى مران الفريق اليوم، الأحد، وهو يضع "شريط لاصق" على عينه بعد الجراحة التى أجراها خلال الساعات الماضية، وشارك أفشة فى مران الأهلي اليوم ضمن استعدادات الفريق لمباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نصف نهائي كأس مصر.



أفشة



أفشة في مران الأهلي



أفشة عقب الجراحة

وغاب أفشة عن تدريب الاهلى الجماعى صباح أمس واكتفى بجلسة فى الجيم بسبب خضوعه لجراحة 20 غرزة أعلى العين عقب نهاية مباراة فريقه مع المصري البورسعيدى والتى قيمت مساء الخميس الماضي ببرج العرب وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بعد اصطدامه بمحمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدى فى إحدى الكرات.

واستكمل أفشة مباراة الاهلى والمصري مصاباً ثم توجه لأحد المستشفيات عقب المباراة لاجراء الجراحة ليقرر الجهاز الطبي منحه راحة يومى الجمعة والسبت قبل أن يعود للتدريبات اليوم الاحد استعداداً للمباريات المقبلة بالدوري وكأس مصر.

ويعكف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على دراسة مباريات سموحة فى الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندري قبل ملاقاته فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل بنصف نهائى كأس مصر ، ويولى كولر أهمية خاصة لمباراة سموحة لاسيما أن الفريق السكندري استطاع خطف نقطة التعادل من الاهلى فى مباراة الفريقين الاخيرة بدوري هذا الموسم .