شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ رحلة تسويق ميكيسونى بعد انتهاء إعارته للدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى، برئاسة أمير توفيق، رحلة تسويق الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد انتهاء إعارته لنادى أبها السعودى.

وعاد لويس ميكيسوني، المعار إلى نادي أبها السعودي، منذ بداية الموسم الحالى، للنادى الأهلى فى الميركاتو الشتوى الحالى، بناءً على رغبة النادى السعودي وقبل انتهاء مدة الإعارة بستة أشهر.

الأهلي يرفض قيد ميكيسوني فى قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقرر إعادة إعارته إلى أحد الأندية الأخرى سواء خارجية أو محلية.

وكان الأهلي تعاقد مع الدولي الموزمبيقي لويس ميكيسوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لـ 5 سنوات قادماً من سيمبا التنزاني، إلا أنه عانى من عدم المشاركة بانتظام مع المارد الأحمر.