شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مشاركة تزين تاريخ الفراعنة فى مونديال اليد قبل مواجهة المغرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل المنتخب الوطني لكرة اليد مشاركته الـ 17 فى كأس العالم لكرة اليد، بعد مشاركته في النسخة الحالية التى تستضيفها بولندا والسويد، ويستعد الفراعنة لخوض مواجهة قوية أمام المغرب فى السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

كانت أول مشاركة لمنتخب مصر فى نسخة 1964 وحقق الفراعنة فى هذه النسخة المركز الـ 14، وثاني مشاركة لمصر كانت في نسخة 1993 وحقق فيها منتخب مصر المركز الثاني عشر وفي نسخة 1995 و1997 حقق المنتخب أحد أفضل مراكزه تاريخيا بعدما حصد المركز السادس وفي نسخة 1999 احتل الفراعنة المركز السابع.

المركز الرابع فى بطولة العالم لكرة اليد بفرنسا 2001، يعتبر هو أفضل مركز حققه منتخب مصر فى تاريخ مشاركاته فى بطولة العالم.

وفي النسخة الأخيرة من المونديال، التى استضافتها مصر 2021، قدم منتخب مصر أحد أفضل بطولاته وتأهل لربع النهائي وكان ندا لبطل العالم الدنمارك وحقق المركز السابع بعد مباراة قوية امتدت لرميات الترجيح.

ويطمح منتخب الفراعنة فى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد اقتناص أول نقطتين فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بتحقيق الفوز فى أول المشوار للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.