شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحتوى أزمة الرمادى والمدرب يتعهد بالعمل على النهوض بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، فى احتواء أزمة المدير الفني للفريق أيمن الرمادي، بعدما هدد بالرحيل نظراً لأزمة المستحقات المتأخرة للاعبين، وغياب الدعم المادى والفنى للتماسيح، وعدم توفير إقامة آدمية للاعبين، وسوء التغذية.

وعقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى والجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى واللاعبين عقب مران اليوم، مطالباً الجميع بالحفاظ على الاستقرار واستثمار نجاحات الجهاز الفنى واللاعبين.

وأكد المحافظ أهمية العمل المستمر لتوفير كافة متطلبات الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه سيتم التواصل مع عدة جهات لتوفير مصادر تمويل لفريق الكرة وإنجاز ملف التسويق والحقوق التجارية والإعلانية للنادى.

وثمن أيمن الرمادى استجابة المحافظ والعمل جنبا إلى جنب مع مجلس إدارة نادى أسوان للحفاظ على نجاحات فريق الكرة وتحقيق طموحات جماهير نادى أسوان.

من جانبه، وجه أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للاعبى الفريق الأول لفريق الكرة ومجلس إدارة نادي زهرة الجنوب والجماهير.

وقال أيمن الرمادي عبر صفحته الشخصية، "الآن علينا العمل والعمل فقط.. أسوان في القلب.. أتمنى من الله أن يوفقنا.. الله مع فريقنا إنه نعم المولى ونعم النصير.. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد".