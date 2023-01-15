شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والمغرب.. الفراعنة يتفوقون على أسود الأطلسى قبل مواجهة اليوم بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محبو وعشاق كرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخبى مصر والمغرب، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد، فى ثانى جولات بطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى 29 يناير الجارى.

وتتفوق مصر على المغرب فى تاريخ المواجهات بالبطولات الأفريقية، وفاز الفراعنة فى آخر مواجهة جمعتهما يوليو الماضى بنتيجة 36/21 ومن قبلها فى نسخة 2018 مرتين الأولى بنتيجة 31/19 والثانية 33/28، وفى نسخة 2016 تفوق منتخبنا الوطنى بنتيجة 31/13.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد اقتناص أول نقطتين فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) و أحمد خيرى (الأهلى).

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب اليد ثالث مواجهاته فى ختام المجموعة السابعة أمام منتخب الولايات المتحدة الأ مريكية 17 يناير فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.