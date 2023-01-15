شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب كلاتنبرج بحكم عالمى لإدارة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة الإنجليزى مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، باستقدام طاقم حكام عالمى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقبلة فى الدوري العام.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك 21 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري.

ويتمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة بتعيين حكم عالمى لمباراة القمة، وهناك أصوات فى المجلس تطالب باستقدام البولندى سيمون مارتيشينياك حكم نهائي كأس العالم نظرا لخبراته الكبيرة، كما أنه سبق له إدارة مباراة نهائي الكأس الماضية بين الأهلي والزمالك، ومواجهة الأهلي وبيراميدز الأخيرة فى الدوري.

وكان مارتيشينياك قد أدار مباراة نهائي بطولة كأس العالم الماضية قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري بـ31 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثُا بمجموع 26 نقطة.