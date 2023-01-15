شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة الجمهورية للمصارعة والاكتفاء بالبراعم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد المصارعة إلغاء بطولة الجمهورية التى كان مقررا إقامتها فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والاكتفاء ببطولة البراعم، التى تنظمها المناطق والأفرع.

وجاء قرار اكتفاء الاتحاد بمهرجان البراعم للمناطق والأفرع نظرا لانشغال الاتحاد بتنظيم بطولة إبراهيم مصطفى، والتى تقام بمصر نهاية فبراير المقبل، ببرج العرب بالإسكندرية .

وكان من المقرر إقامة بطولة الجمهورية فى الأسبوع الأول من فبراير ولكن تم الاكتفاء بمهرجان البراعم الشتوى، على أن تقوم الفروع والمناطق بتحديد المواعيد.

واعتمد الاتحاد الدولى للعبة صالة برج العرب بالإسكندرية لاستضافة منافسات بطولة إبراهيم مصطفى المقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل وكان من المقرر إقامة البطولة بصالة استاد القاهرة، إلا أنه تم نقلها إلى برج العرب نظرا لانشغال الصالة.

وتستضيف مصر بطولة إبراهيم مصطفى فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، والتى أدرجها الاتحاد الدولي ضمن بطولات التصنيف العالمى لعام 2023.

ويختار الاتحاد الدولى سنويا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين فى بطولة العالم للكبار. وتقام بطولة إبراهيم مصطفى كل عام بمصر، فى مختلف فروع المصارعة .