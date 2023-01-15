شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة عن بيان بيراميدز: حريصون على استمرار الاستثمارات الأجنبية والعربية على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء البيان الذى أصدره رئيس نادى بيراميدز سالم الشمسي.. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على توفير وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة للمنظومة الرياضية المصرية لتكون جاذبة للاستثمارات الرياضية العربية والأجنبية.

وأشار إلى أن جهود الوزارة التى تكللت خلال الفترة الماضية بالنجاح فى تطوير البنية الرياضية من خلال تشجيع كافة أوجه الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية وكذلك مساندة الهيئات الرياضية المصرية فى تطوير بنيتها الرياضية ومنها الانتهاء من إشهار ثلاثة شركات للنادى الأهلي ومتابعته بشكل مكثف للانتهاء من انشاءات استاد كرة القدم والذى تم وضعه ضمن خطة الوزارة فى استضافة وتنظيم مختلف الأحداث والمنافسات الرياضية خلال الفترة المقبلة وكذلك الانتهاء من الإجراءات الإدارية لنادى الزمالك للبدء فى إنشاء استاد نادى الزمالك بمدينة السادس من اكتوبر والانتهاء من إنشاء وتسليم المبني الاجتماعي للنادى الإسماعيلى والعمل على تحقيق الاستقرار الإداري بالنادى حاليا حتى يستعيد النادى استقراره على كافة المستويات الإدارية والفنية والإنشائية وانهاء الإجراءات المالية والإدارية والقانونية الخاصة باستاد بورسعيد ليكتمل معه حلم المدينة الباسلة فى وجود استاد لكرة القدم يتم استغلاله فى استضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية بمدينة بورسعيد.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عقد عدة اجتماعات لمتابعة انتهاء وسير كافة مشروعات البنية الرياضية فى الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري وغيرها من مشروعات البنية الرياضية للأندية المصرية إضافة إلي عقد اجتماع مع رئيس وممثلي نادى بيراميدز حول تعظيم استثمارات النادى بمصر وذلك دون التطرق إلى أي من النواحي الفنية والرياضية المتعلقة برابطة المحترفين أو الأندية الرياضية المصرية ومنافساتها المختلفة.