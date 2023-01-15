شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو اليوم، الأحد، الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة قبل بدء استعداداته لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.

ويستأنف الدراويش تدريباته اليوم، الأحد، بعد التقاط الأنفاس عقب أداء مباراته ضد المقاولون العرب والتى انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفًا.

ويعكف أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة المقاولون العرب بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويرغب ميدو تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى.

ويعمل ميدو على دراسة مباريات الطلائع فى الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق. ووجه ميدو تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الطلائع، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.