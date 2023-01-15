شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى وسموحة فى كأس مصر قبل لقاء نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة أمام سموحة فى كأس مصر، بعدما انتهت مباراته أمام المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بالتعادل السلبى.

وتأهل فريق الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

الفائز من الزمالك وبيراميدز ينتظر الفائز من الأهلى وسموحة

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الاثنين، الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها الثلاثاء فى نهائي كأس مصر.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

الثلاثاء 17 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.