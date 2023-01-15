شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يمنح الأولوية للاحتراف بعد مفاوضات الأهلى لضم عمر فايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن نادي المقاولون لم يصله أى طلب رسمى حتى الآن من النادى الأهلي لضم عمر فايد لاعب الفريق، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تكون هناك مفاوضات ودية مع اللاعب.

وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون العرب يمنح الأولوية لاحتراف اللاعب ليكون على خطى نجم قلعة الجبل الأخضر محمد صلاح، والذى خاض مسيرة احترافية مميزة.

وقال محمد ناجى، الشهير بـ"جدو"، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، إن هناك اهتماما من جانب مسئولي النادى الأهلي لضم عمر فايد مدافع ذئاب الجبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد جدو خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعبon time " المذاع على قناة "on time sports 1" أن رغبة مسئولي المقاولون العرب تتمثل فى احتراف عمر فايد في أوروبا، ونفس الأمر ينطبق على رغبة اللاعب.

وأوضح المدرب العام للمقاولون أن عمر سنه صغيرة وأمامه فرصة للتألق فى أوروبا، هو من المدافعين الجيدين الذين سيفيدون منتخب مصر في المستقبل، متمنياً له التوفيق في خطوته المقبلة،حتى يحالفه النجاح.