شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فقرة بدنية لمدة 40 دقيقة وجلسة بين كولر واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي استمرت لمدة نصف ساعة، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة لمدة 40 دقيقة من بداية المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة فى نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وحرص كولر على الاجتماع بالجهاز الفني بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة على هامش فقرات المران الجماعي ، وقاد كولر فقرات تدريبية متنوعة للاعبين قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبين عبر ثلاثة فرق.

وعلى صعيد آخر، استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على الدفع بالصفقات الجديدة بداية من مباراة سموحة، المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وتعاقد الاهلى مع الثلاثى خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لسموحة ومروان عطية لاعب خط وسط الاتحاد السكندري والتونسى محمد الضاوى كريستو صانع العاب النجم الساحلى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينوى كولر الاستعانة بالثلاثى الجديد لحل الأزمة الهجومية التى يعانى منها الفريق الأحمر وتسببت فى فقدان الأهلى نقطتين بالتعادل السلبى مع المصري البورسعيدى فى الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، فضلا عن احتياج الفريق لجهود الوافدين الجدد بسبب سلسلة الإصابات التى ضربت الفريق وخطفت أبرز نجومه، مثل أكرم توفيق وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ومصطفى شوبير.