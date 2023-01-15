شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى دورى السلة 6 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف مباريات دورى السوبر لكرة السلة رجال، غدا الأثنين، فى الجولة السادسة من دورى سوبر كرة السلة رجال لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى إياب الدور الأول 6 مارس المقبل، بصالة الأحمر بالجزيرة، حيث أقيمت أمس الأول مباراة الذهاب بالجولة الخامسة من الدور الأول .

والتقى الزمالك مع الأهلى أول أمس فى ذهاب الجولة الخامسة وانتهت بفوز رجال الأهلى بنتيجة 92/65 بفارق 70 نقطة، ليواصل الأهلى تصدر البطولة، مقابل وقوع الزمالك في المركز الأخير بثلاثة نقاط فقط.

وكان الأهلى قد فاز فى أول مباراتين أمام الطيران والاتحاد السكندري، بينما خسر الزمالك أمام سموحة والطيران.

يذكر أن اتحاد السلة وافق على طلب النادي الأهلي بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021/2022 لنادى الاتحاد السكندري "رجال".

وتلقى مجلس إدارة اتحاد السلة خطابًا من النادي الأهلي، يفيد بتنازله عن أى حقوق فى هذه البطولة، وإبداء رغبته فى تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر.