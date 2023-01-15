بسبب كهربا.. الأهلي مهدد بالهبوط إلى الدرجة الرابعة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد بيومي، خبير اللوائح، عن احتمالية هبوط النادي الأهلي إلى دوري الدرجة الرابعة، بسبب ملف غرامة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر توقيع عقوبة مالية على محمود كهربا قدرها 2 مليون يورو بالإضافة إلى 5% فوائد لصالح نادي الزمالك، بسبب فسخ تعاقده مع الأبيض دون أسباب.

وفي تصريحات ببرنامج "البلدوزر" مع مجدي عبدالغني والمذاع عبر فضائية "الشمس"، قال بيومي: "فيفا لم يوقع عقوبة على الأهلي بسبب عدم وجود أدلة لتورطه في فسخ كهربا تعاقده مع الزمالك، ولكن إذا وجدت أي أدلة سوف يهبط الأهلي إلى الدرجة الرابعة".

وأضاف خبير اللوائح: " لا يقع على اللاعبين إيقاف فى فترات القيد، هذا يطبق على الأندية وليس اللاعبين".

وفي وقت سابق، أوقف "فيفا" كهربا لمدة 6 أشهر بسبب أزمته مع الزمالك، وانقضت المدة في يناير الجاري، ومن المفترض أن توقع عقوبة الإيقاف مرة أخرى على اللاعب حال عدم تسديده للغرامة المستحقة.

وتابع بيومي: "إذا اعتزل كهربا كرة القدم سوف يدفع النادي الأهلي الغرامة المالية الموقعة على اللاعب".

واختتم خبير اللوائح: "الأهلي فى أزمة كبري بسبب كهربا وبشأن الغرامة، النادي حتي الآن يتظاهر بأنه ليس له أى تدخل بشأن انتقال اللاعب من الزمالك إلي أفيش البرتغالي بعد فسخ تعاقده".