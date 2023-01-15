كلاسيكو برشلونة وريال مدريد وقمة بين أرسنال وتوتنهام.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 15-1-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات على مستوى العالم.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي.

وفي الدوري الإنجليزي، تقام اليوم عدة مواجهات بالجولة العشرون أبرزها مباراة آرسنال مع نظيره توتنهام.

كما يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره رين، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب "روازون بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي.

وفي الدوري السعودي، يواجه فريق الهلال نظيره العدالة على ملعب فيصل بن فهد في الجولة الثالثة عشر.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

نهائي كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد ضد برشلونة وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC1 HD

الدوري الإنجليزي الممتاز

نيوكاسل يونايتد ضد فولهام وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي ضد كريستال بالاس وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

وتنطلق المباراتان في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

توتنهام هوتسبير ضد آرسنال وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

خيتافي ضد إسبانيول وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

ألميريا ضد أتلتيكو مدريد وتنطلق المباراة في تمام 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

ساسولو ضد لاتسيو وتنطلق المباراة في تمام 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 FR

تورينو ضد سبيزيا وتُذاع على beIN Sports Fr 6 HD max

أودينيزي ضد بولونيا وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

وتنطلق المباراتان في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

أتالانتا ضد ساليرنيتانا وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

روما ضد فيورنتينا وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 FR

الدوري الفرنسي

ليل ضد تروا وتنطلق المباراة في تمام 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

أنجيه ضد كليرمون فوت وتُذاع على beIN Sports HD 3

مونبلييه ضد نانت وتُذاع على beIN Sports HD 2

ستاد ريمس ضد نيس وتُذاع على beIN Sports HD 6

تولوز ضد ستاد بريست وتُذاع على beIN Sports HD 7

وتنطلق المباريات المذكورة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

موناكو ضد اجاكسيو وتنطلق المباراة في تمام 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:05 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

رين ضد باريس سان جيرمان وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

الدوري السعودي

الهلال ضد العدالة وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC1 HD

الدوري المغربي

شباب السوالم الرياضي ضد المغرب التطواني وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Al Maghribia HD

الفتح الرياضي ضد أولمبيك آسفي وتنطلق المباراة في تمام 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Arryadia SD/HD.

المغرب الفاسي ضد شباب المحمدية وتنطلق المباراة في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Arryadia SD/HD

كأس العالم لكرة اليد

مصر ضد المغرب وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة "اون تايم سبورت".

ألمانيا ضد صربيا

مقدونيا ضد هولندا

تونس ضد بلجيكا

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

البحرين ضد الدنمارك

النرويج ضد الأرجنتين

الجزائر ضد قطر

أمريكا ضد كرواتيا

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.