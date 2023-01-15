شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتدرب على فترتين استعداداً لإنبي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، إقامة تدريبات الفريق على فترتين، صباحية ومسائية وذلك لرفع الحمل البدني للاعبين قبل اللقاء المرتقب أمام إنبي.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة مباراة غزل المحلة وإنبي بالجولة 13 بدوري رابطة الأندية المصرية، والتي انتهت بفوز المحلة بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى فريق إنبي قبل مواجهة الأربعاء المقبل.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبي في السابعة مساء الأربعاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض أبناء على ماهر 13 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو فيوتشر 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 8.

فيوتشر تعادل خلال المواجهة الأخيرة بالدورى، والتى جمعته بنظيره بيراميدز، خلال اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى مباراة مثيرة تحكيميا.

من جانبه، أبدى عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لنادى فيوتشر تعجبه الشديد من المهاترات حول مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الأسبوع 13 من الدورى العام.

وقال السقا فى تصريحات صحفية : "فوجئنا منذ ايام بالعديد من التصريحات حول إسناد المباراة تحكيمياً للكابتن محمد معروف وأنها المباراة الثالثة له بين الفريقين منذ الموسم الماضى !!، بالرغم من أننا بالطبع الطرف الثانى لم نحتج وليست من مبادىء النادى الامتعاض أو التشكيك فى هوية التحكيم المصري".

وأكمل : "حكم لنا محمد معروف 3 مباريات مع بيراميدز حتى الآن، بل المفاجأة حكم لنا محمد الحنفى 4 مباريات الموسم الماضى أمام الأهلى والزمالك ذهاباً وعودة، لم نحقق الفوز فى أى مباراة ولم نصدر مثل تلك المهاترات والمشاحنات بالرغم أننا أكثر المتضررين، ولكننا نرفض وضع شماعات حول الأداء والنتائج مثل غيرنا".