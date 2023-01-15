شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر قبل موقعة نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض تحدٍ جديدٍ ببطولة كأس مصر أمام بيراميدز بعدما أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة الداخلية بهدف دون رد في دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على الاسماعيلى بهدف دون رد في دور الستة عشر ثم أطاح بالمصري البورسعيدى بهدف دون رد في دور الثمانية.

بينما تأهل بيراميدز لهذا الدور بعدما تخطى عقبة لافينا اف سى بهدف دون رد في دور الـ 32 ثم أطاح بسيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر وأخيراً تخطى عقبة البنك الاهلى بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز المقرر لها السادسة مساء غداً الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.

الفائز من الزمالك وبيراميدز ينتظر الفائز من الأهلى وسموحة

ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الاهلى وسموحة، المقرر لها الثلاثاء فى نهائي كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1_ كأس مصر الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير فى الساعة السابعة مساء.

2- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى الساعة الخامسة مساء.

4- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في الساعة السابعة مساء.