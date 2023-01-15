شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب اتحاد الكرة بإعادة مباراة المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلى طلب الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو من مسئولي اتحاد الكرة بضرورة إعادة مباراة المقاولون العرب التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة واعتراف حكم اللقاء بها.

وتقرر عقد اجتماع مشترك بين مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، مع لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

جاء ذلك فى أعقاب الأخطاء التحكيمية الفجة التي شهدتها مباريات تلك الجولة وكان على رأسها مواجهة الإسماعيلي ضد المقاولون العرب والتي أثارت جدلاً واسعاً على الصعيد الجماهيري بسبب الحكم محمد الحنفي الذي لم يحتسب أكثر من ضربتي جزاء واضحة ورفضه الرجوع لتقنية الفار.

وسيقام هذا الاجتماع غداً الاثنين فى تمام الساعة الثانية ظهرً، لمناقشة أوضاع التحكيم وسبل تطويره خلال المرحلة المقبلة، ومراجعة الأمور التحكيمية السابقة، ودراسة كيفية معالجتها.

على صعيد مختلف، تعرض محمد الشامي، جناح الإسماعيلي، لكدمة فى عضلة السمانة على خلفية مشاركته في لقاء المقاولون العرب أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري الممتاز.

صرح بذلك الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي، موضحاً أن تلك الإصابة لن تُبعده عن مواجهة طلائع الجيش المقبلة.

في سياق أخر، وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني للنادى الاسماعيلى تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الطلائع، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعكف ميدو على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة المقاولون العرب بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويرغب ميدو تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى.

ويعمل ميدو على دراسة مباريات الطلائع فى الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.