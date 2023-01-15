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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت استعداداته لمواجهة نظيره فريق مونبيليه اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ومونبيليه اليوم الأحد في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة فريق نانت ضد نظيره فريق مونبيليه مساء اليوم الأحد في الدوري الفرنسي على ملعب الفريق الأخير.



وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق نانت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل مونبيليه المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق نانت ضد نظيره فريق مونبيليه اليوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.