شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة المغرب فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، مواجهة قوية عندما يلتقي نظيره المغربى فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

ويطمح منتخب الفراعنة فى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد اقتناص أول نقطتين فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى.

ترتيب مجموعة مصر فى كأس العالم لكرة اليد

جاء ترتيب مجموعة المنتخب الوطني فى كأس العالم بعد الجولة الأولى كالتالي:

المركز الأول – منتخب مصر – نقطتين

المركز الثاني – منتخب الولايات المتحدة الأمريكية – نقطتين

المركز الثالث – منتخب المغرب – بدون نقاط

المركز الرابع – منتخب كرواتيا – بدون نقاط.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بتحقيق الفوز فى أول المشوار للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) ودخل شادى خليل فى القائمة بدلاً من أحمد خيرى حتى عودة خيرى من الإصابة.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب اليد ثالث مواجهاته فى ختام المجموعة السابعة أمام منتخب الولايات المتحدة الأ مريكية 17 يناير فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.