شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة السادسة لدورى سوبر السلة للمراكز من التاسع إلى 16.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال لترتيب المراكز من التاسع إلى السادس عشر. ومن المقرر أن يلتقى سبورتنج مع هليوبوليس، وأصحاب الجياد مع دسوق، والزهور مع الطيران، بينما يلتقى الأولمبى مع القناة.

ويتصدر هليوبوليس ترتيب الفرق، يليه سبورتنج فى المركز العاشر، وفى المركزين الحادى عشر والثانى عشر يحل الطيران والزهور على الترتيب بنفس رصيد النقاط، والأولمبى والجياد في المركزين الثالث عشر والرابع عشر، بينما القناة ودسوق في المركزين الخامس عشر والأخير على الترتيب.

يذكر أن الاتحاد السكندرى يتصدر ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن برصيد 10 نقاط، بنفس رصيد الأهلى صاحب المركز الثانى ويليه الزمالك ثالثا بـ9 نقاط.