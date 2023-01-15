شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يواجه محمد الشوربجى فى نهائى بطولة هيوستن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، مساء اليوم الأحد، مع نظيره الإنجليزي محمد الشوربجي فى نهائي بطولة هيوستن للاسكواش، والتى تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

وفاز مصطفى عسل فى مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه مروان الشوربجي بنتيجة 3-1 فى مباراة استغرقت 98 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 4-11 retired (98m)، حيث اضطر الشوربجي إلى الانسحاب بسبب الإصابة.

وبعد تأهل مصطفى عسل للمباراة النهائية ببطولة هيوستن سيتصدر لاعب الأهلي التصنيف العالمي مباشرة نتيجة زيادة رصيده من النقاط، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي غداً الاثنين.

ووجه الحساب الرسمي للاتحاد المصري للاسكواش رسالة تهنئة إلى النجم المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، وذلك بعد تأهله إلى نهائي بطولة هيوستن للاسكواش،

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الاسكواش: مصطفى عسل سيصبح المصنف الأول عالميا بداية من الاثنين المقبل، تهانينا لمصطفى عسل، أصغر مصنف أول على العالم منذ جانشير خان.

ويغيب عن تلك البطولة، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وذلك بسبب إصابته في الركبة التي أثرت على مشاركته في البطولات الأخيرة وتسببت في توقف أرقامه على القمة.