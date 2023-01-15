شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عبد المنعم مديرا فنيا للنصر التعدين بالقسم الثانى خلفا لأشرف عرب والان مع تفاصيل الخبر
وقبلت إدارة النصر للتعدين استقالة أشرف عرب وقامت بتعيين حسن عبد المنعم صاحب إنجاز عودة التعدين إلى دورى الممتاز ب فى هذه المرحلة.
ويحتل فريق النصر للتعدين المركز الخامس من ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 20 نقطة من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل مثلها وخسر 4 لقاءات، سجل الفريق 16 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.
وحقق فريق لافيينا فوزاً كبيراً على فريق تليفونات بني سويف بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى لكرة القدم.
بهذه النتيجة رفع لافيينا رصيده إلى 32 نقطة في صدارة مجموعة الصعيد، بعدما سقط بترول أسيوط في فخ التعادل السلبى مع النصر للتعدين، ليرفع رصيده للنقطة 31 في المركز الثاني.