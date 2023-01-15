حسن عبد المنعم مديرا فنيا للنصر التعدين بالقسم الثانى خلفا لأشرف عرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى النصر للتعدين، المنافس فى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، تعيين حسن عبد المنعم مديرا فنيا للفريق خلفا لأشرف عرب الذى قدم استقالته من تدريب الفريق.

وتقدم أشرف عرب المدير الفنى للنصر للتعدين إستقالته من تدريب الفريق بعد التعادل مع بترول أسيوط بدون أهداف فى إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.

وقبلت إدارة النصر للتعدين استقالة أشرف عرب وقامت بتعيين حسن عبد المنعم صاحب إنجاز عودة التعدين إلى دورى الممتاز ب فى هذه المرحلة.

ويحتل فريق النصر للتعدين المركز الخامس من ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 20 نقطة من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل مثلها وخسر 4 لقاءات، سجل الفريق 16 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

وحقق فريق لافيينا فوزاً كبيراً على فريق تليفونات بني سويف بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع لافيينا رصيده إلى 32 نقطة في صدارة مجموعة الصعيد، بعدما سقط بترول أسيوط في فخ التعادل السلبى مع النصر للتعدين، ليرفع رصيده للنقطة 31 في المركز الثاني.