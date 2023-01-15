شكرا لقرائتكم خبر عن يثرب عادل تودع منافسات بطولة كارول ويمولر للاسكواش من نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت يثرب عادل، لاعبة النادي الأهلي، منافسات بطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 16 يناير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، من الدور نصف النهائي.

وخسرت يثرب عادل فى مباراة نصف النهائي أمام منافستها الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 12-10, 11-6.

وعلى الجانب الآخر، تغلبت الإنجليزية جيانا كيندي على منافستها اليابانية ساتومي بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 13-11.

بذلك تلتقى الأمريكية أوليفيا فيتشر مع الانجليزية جيانا كيندي في المباراة النهائية للبطولة التي تقام مساء اليوم.

من ناحية أخرى، تأهل مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، إلى نهائي بطولة هيوستن للاسكواش، والتى تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 16 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز مصطفى عسل في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه مروان الشوربجي، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 98 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 4-11 retired (98m)، حيث اضطر الشوربجي إلى الانسحاب بسبب الإصابة.