شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أمير توفيق خارج مصر لحسم صفقة الأهلى.. وياسر إبراهيم لن يلحق بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، يتواجد خارج البلاد فى الوقت الحالي لإنهاء ملف المهاجم الأجنبى للمارد الأحمر.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أمير توفيق بنسبة كبيرة خارج مصر ينهى إجراءات ضم المهاجم الأجنبى للأهلى ليكون جاهزاً لكأس العالم للأندية، وهناك تكتم شديد داخل النادى الأحمر على هوية اللاعب".

وأضاف شوبير، "ياسر إبراهيم مدافع الأهلى لن يلحق مباراة القمة، وكولر متخوف من الدفع بمحمد عبد المنعم في مباراة سموحة حتى لا يصاب ويخسره في مباراة القمة بجانب محمود متولى الموقوف لذا يفكر في الدفع بمتولى وربيعة في دفاع الأهلى أمام سموحة".

وتابع شوبير، "بيرسى تاو جاهز لمباراة سموحة، وكذلك طاهر محمد طاهر سيتواجد فى قائمة الأهلى للمباراة".

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.