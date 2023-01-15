شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز الصفقات الجديدة للمشاركة أمام سموحة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على الدفع بالصفقات الجديدة بداية من مباراة سموحة، المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وتعاقد الاهلى مع الثلاثى خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لسموحة ومروان عطية لاعب خط وسط الاتحاد السكندري والتونسى محمد الضاوى كريستو صانع العاب النجم الساحلى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينوى كولر الاستعانة بالثلاثى الجديد لحل الأزمة الهجومية التى يعانى منها الفريق الأحمر وتسببت فى فقدان الأهلى نقطتين بالتعادل السلبى مع المصري البورسعيدى فى الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، فضلا عن احتياج الفريق لجهود الوافدين الجدد بسبب سلسلة الإصابات التى ضربت الفريق وخطفت أبرز نجومه، مثل أكرم توفيق وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ومصطفى شوبير.

وأغلق الأهلي ملف مباراة المصري التي أقيمت أمس باستاد برج العرب ‏بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.