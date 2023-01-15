شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض دخول سيف الجزيرى ضمن صفقة "إيبوكا".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادي الزمالك طلب نادى سيراميكا دخول الدولي التونسي سيف الجزيرى مهاجم القلعة البيضاء ضمن صفقة انتقال النيجيري جون إيبوكا لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعرض الأبيض على سيراميكا الحصول على خدمات لاعبين من الزمالك بخلاف المقابل المادى من أجل الموافقة على رحيل إيبوكا وانتقاله للفارس الأبيض فى انتقالات يناير.

وعرض الزمالك على سيراميكا الحصول على خدمات سامسون أكينولا بجانب لاعب من الشباب، إلا أن مسئولى سيراميكا رفضوا وطلبوا الحصول على خدمات سيف الجزيرى، وأكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن سيف الدين الجزيرى لن ينتقل إلى سيراميكا فى صفقة جون إيبوكا، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سيف الجزيرى مستمر مع الزمالك، ولا صحة لما يتردد عن انتقاله إلى نادى سيراميكا.

ورغم تمسك إدارة نادى سيراميكا في البداية بالحصول على قيمة صفقة النيجيري إيبوكا دون دخول أى لاعبين من الزمالك فى الصفقة، بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامى، الذى نقل لمسئولى ناديه طلبه برفض دخول إيبوكا فى صفقات تبادلية، إلا أنه من المتوقع انتقال لاعبين من القلعة البيضاء ضمن الصفقة التى اقتربت بشدة من الحسم.

ووافق إيبوكا على الانتقال إلى صفوف الزمالك فى الانتقالات الشتوية الجارية، رغم العروض الخارجية التى تلقاها، وعلى رأسها أندية من السعودية وليبيا، حيث فاتح اللاعب مسئولى ناديه فى تسهيل إجراءات رحيله إلى النادى الأبيض، وحدد مسئولو نادى سيراميكا 25 مليون جنيه كسعر مبدئى للتخلى عن خدمات النيجيرى جون إيبوكا للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خصوصاً بعد العروض التى انهالت على اللاعب من الأندية الخليجية.