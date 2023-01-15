شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخصص معاشا شهريا لأسرة سامى سعيد لاعب مطروح السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص معاش شهرى لأسرة اللاعب الراحل سامى سعيد، الذى توفى مؤخرا فى مباراة فريقه مطروح والسلوم بدورى القسم الثالث.

وكان الحكم أحمد حمدى ألغى مباراة مطروح والسلوم فى القسم الثالث، قبل نهايتها بـ15 دقيقة، بعد بلع اللاعب سامى سعيد لاعب مطروح لسانه أثناء المباراة.

وحاول الجهاز الطبى للفريقين إسعاف اللاعب، قبل أن يتم نقله بالإسعاف إلى أحد المستشفيات، إلا أنه فارق الحياة.

وجاءت وفاة اللاعب سامى سعيد إثر بلعه لسانه أثناء اللقاء الذى كان يقام فى مجموعة الإسكندرية ومطروح، لينهى الحكم المباراة بعد هذه الإصابة.