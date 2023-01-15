شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. كهربا يفتتح أهدافه مع الأهلى بثنائية فى شباك طنطا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قص محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الأهلي، شريط أهدافه مع القلعة الحمراء فى مثل هذا اليوم 15 يناير 2020، وسجل هدفين فى شباك طنطا بالمباراة التى انتهت بفوز الأهلى بخماسية دون رد فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري التي توج المارد الأحمر بطلا لها في النهاية.

ففى 13 ديسمبر 2019 أعلن مسئولو الأهلى انضمام كهربا للنادى بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف عقب فسخ تعاقده مع الزمالك، وتقدم الفارس الأبيض بشكوى ضد اللاعب لفسخ عقده من طرف واحد، حسب الدعوى.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة في كل البطولات بإجمالى 2736 دقيقة لعب سجل 17 هدف وصنع تسعة أهداف وتلقى ثمانية انذارات وكارت أحمر وحيد ، ونال كهربا مع النادي الأهلي، لقبين فى دوري أبطال افريقيا إلى جانب لقب وحيد فى السوبر الإفريقي فضلا عن بطولة وحيدة بكأس مصر فضلا عن مشاركته مع النادي الأهلي فى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وتوج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخ النادى.