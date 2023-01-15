الامارات | تشلسي يقترب من ضم لاعب من ناد أوكراني بـ100 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال تشلسي وشاختار دونيتسك الأوكراني أمس إن الفريقين اقتربا من الاتفاق على انتقال المهاجم ميخايلو مودريك إلى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الصفقة تقدر بنحو 100 مليون دولار، حيث سيوقع اللاعب البالغ عمره 22 عاما عقدا لسبعة أعوام ونصف العام.

وقال تشلسي في بيان "بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين، سيناقش تشيلسي بنود الاتفاق مع لاعب أوكرانيا الذي يستطيع اللعب كمهاجم أو جناح". وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أن مودريك سافر إلى لندن اليوم السبت للخضوع للكشف الطبي.