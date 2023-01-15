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الامارات | تشلسي يقترب من ضم لاعب من ناد أوكراني بـ100 مليون دولار

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي يقترب من ضم لاعب من ناد أوكراني بـ100 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال تشلسي وشاختار دونيتسك الأوكراني أمس إن الفريقين اقتربا من الاتفاق على انتقال المهاجم ميخايلو مودريك إلى النادي المنافس في الممتاز لكرة القدم. وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الصفقة تقدر بنحو 100 مليون دولار، حيث سيوقع اللاعب البالغ عمره 22 عاما عقدا لسبعة أعوام ونصف العام.

وقال تشلسي في بيان "بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين، سيناقش بنود الاتفاق مع لاعب أوكرانيا الذي يستطيع اللعب كمهاجم أو جناح". وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أن مودريك سافر إلى لندن اليوم السبت للخضوع للكشف الطبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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