الامارات | أبو جبل يرفض إحياء الأزمة مع النصر السعودي.. لن يشمت في إصابة أوسبينا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي محمد أبو جبل مع الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى النصر السعودي، الكولومبي ديفيد أوسبينا.



ورفض الدولي المصري إعادة احياء الأزمة التي دارت بينه وبين النصر السعودي بعدما كان من المقرر أن ينضم أبو جبل في الموسم الحالي إلى "العالمي" في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك، ووقع أبو جبل عقدا مع النصر قبل أن تتراجع إدارة النادي السعودي عن الصفقة ما جعل الحارس المصري يشكو النصر للاتحاد الدولي "فيفا".



وكتب محمد أبو جبل عبر حسابه على "تويتر": "أعوذ بالله أن أكون من الشامتين، تمنياتي بالشفاء العاجل لحارس النصر ديفيد أوسبينا.



وغادر حارس النصر مباراة الشباب السبت في الدوري السعودي، قبل النهاية بلحظات ودخل في نوبة من البكاء بسبب الإصابة.