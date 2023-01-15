الامارات | مليحة والوصل يكملان اضلاع المربع الذهبي في كأس اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريقا مليحة والوصل أضلاع المربع الذهبي في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، عقب نجاح الفريقين السبت في تحقيق الفوز في الجولة الثالثة والختامية من الدور التمهيدي للبطولة، جاء لمليحة على حساب دبا الحصن بواقع (29-27)، ولـ "الإمبراطور" على حساب جاره وضيفه النصر (33-28).

واعتلى مليحة مع نهاية الدور التمهيدي صدارة فرق مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة ورصيد تسعة نقاط، بفارق النقطتين عن الوصل الوصيف، ويتأهل كلا الفريقين عن المجموعة للدور نصف النهائي، فيما ودع فريقا دبا الحصن والنصر البطولة بإنهائهما التمهيدي بالمركزين الثالث والرابع على التوالي، ورصيدي الخمس وثلاثة نقاط.

وقضى نظام البطولة، بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تأهل صاحبي الصدارة ووصيفي المجموعتين إلى الدور نصف النهائي الذي يقام في 21 يناير الجاري بنظام خروج المغلوب.



وضرب مليحة موعداً مع الجزيرة الذي انهى التمهيدي في مركز وصافة مجموعته الثانية، على أن يلتقي الوصل فريق الشارقة متصدر المجموعة الثانية.