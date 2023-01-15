شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأحد، ضيفًا على خصمه ستاد رين في بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي

ويستضيف ملعب "روازون بارك" مباراة الفريقين، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري، موسم 2022/23.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، أما رين فلديه 34 نقطة في المركز الرابع.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ورين

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.