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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبحث الكثيرون حول موعد كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني 2023 بين ريال مدريد وبرشلونة، القنوات الناقلة وأخبار الريال والبرسا قبل المباراة التي تقام في السعودية.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني 2023

ريال مدريد وصل إلى النهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح، وهي نفس الطريقة التي أقصى بها برشلونة ريال بيتيس في طريقه إلى النهائي.

موعد كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد هو يوم الأحد 15 يناير 2023، ويقام على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

نجحت قنوات SSC السعودية في الحصول على حقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني 2023، وتنقلها حصريًا عبر قنواتها بتقنية HD.