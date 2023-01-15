شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصبحت الفرصة مواتية لأرسنال لكي يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي، وكل ما يحتاجه هو الخروج بـ3 نقاط من ملعب السبيرز، عندما يلتقي مع توتنهام بالجولة 20 من البريميرليج.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وخسر مانشستر سيتي الديربي أمام جاره يونايتد بهدفين مقابل هدف، ليصبح فوز أرسنال إن حدث، كفيلًا بابتعاده بصدارة الدوري الإنجليزي بـ8 نقاط كاملة عن كتيبة بيب جوارديولا.

توتنهام ليس في أفضل مواسمه، وهناك شكوك كثيرة حول استمرار مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي لأبعد من هذا الموسم، حيث يحتل السبيرز المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

ستذاع مباراة أرسنال وتوتنهام عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium، وكذلك من خلال بي إن سبورتس الإنجليزية 1.

أعلنت قناة بي إن سبورتس أن المعلق العُماني الشهير خليل البلوشي هو من سيتولى مهمة التعليق على مباراة أرسنال وتوتنهام.

ويمكن متابعة المباراة أيضًا بالتعليق الأجنبي من خلال القناة الصوتية الثانية أو الانتقال لقناة بي إن سبورتس الإنجليزية.

سيحتضن ملعب توتنهام ديربي لندن بين أرسنال وكتيبة أنطونيو كونتي يوم الأحد الموافق 15 يناير/ كانون الثاني 2023.