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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق الهلال مع نظيره العدالة مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والعدالة اليوم في الدوري السعودي

الهلال يواجه العدالة، في إطار مواجهات الجولة الـ 13 لمباريات لدوري روشن السعودي، وذلك على ملعب فيصل بن فهد.

الهلال يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 26 نقطة، بينما العدالة يتواجد في المرتبة الخامسة عشر بـ 8 نقاط.

تقام مباراة الهلال والعدالة، مساء اليوم الأحد 15-1-2023، في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والعدالة اليوم في الدوري السعودي

تنقل المباراة على قناة SSC1 Hd.