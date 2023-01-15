شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة نارية من العيار الثقيل عندما يواجه نظيره كريستال بالاس، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022، وذلك في مهمة البحث عن الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتحسين مركزه وزيادة عدد نقاطه في البطولة.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق تشيلسي مواجهة اليوم وهو يحتل المركز العاشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، ويآمل الفريق في تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاثة من اجل تحسن ترتيب الفريق في جدول المسابقة بينما يحتل فريق كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، ويسعي جهازه الفني العودة بنقاط المباراة الصعبة من امام البلوز الين سيخوضون المباراة علي ملعبهم ووسط جماهير الفريق.

يحل البلوز في موعد مع نظيره كريستال بالاس اليوم الأحد الموافق 15 من يناير الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب ستاد ستامفورد بريدج معقل البلوز، فعاليات اللقاء المرتقب بينه وبين نظيره كريستال بالاس، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين تشيلسي وكريستال بالاس، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في إفريقيا والشرق الأوسط.