أفشة ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم استعداداً لمواجهة سموحة بالكأس

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الاهلى، فى تدريبات فريقه اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وغاب أفشة عن تدريب الاهلى الجماعى صباح الجمعة، واكتفى بجلسة فى الجيم بسبب خضوعه لجراحة 20 غرزة أعلى العين عقب نهاية مباراة فريقه مع المصري البورسعيدى والتى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بعد اصطدامه بمحمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدى فى إحدى الكرات.

واستكمل أفشة مباراة الاهلى والمصري مصاباً ثم توجه لأحد المستشفيات عقب المباراة لاجراء الجراحة ليقرر الجهاز الطبي منحه راحة يومى الجمعة والسبت على أن يعود للتدريبات اليوم الاحد استعداداً للمباريات المقبلة بالدوري وكأس مصر.

ويعكف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على دراسة مباريات سموحة فى الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندري قبل ملاقاته فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل بنصف نهائى كأس مصر ، ويولى كولر أهمية خاصة لمباراة سموحة لاسيما أن الفريق السكندري استطاع خطف نقطة التعادل من الاهلى فى مباراة الفريقين الاخيرة بدوري هذا الموسم .