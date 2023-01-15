شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود أحمد فتوح وعبد الله جمعة فى مباراة بيراميدز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة لتدعيم صفوف الفريق في المباراة المقبلة أمام بيراميدز بمسابقة كأس مصر، بعد انتهاء أزمة اللاعبين وانتظامهما فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي.

وحدد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، لاسيما أن فتوح تزداد نسب مشاركته بالتشكيل الأساسي لفريقه فى لقاء بيراميد، بعدما شارك محمد عبد الشافي فى المواجهتين الماضيتين فى ظل استبعاد جمعة وفتوح.

وعكف البروفيسور على تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الزمالك خلال المباريات الماضية من أجل عدم تكرارها في مباراة الفريق السماوى، والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومصالحة جماهير الفريق الأبيض بعد الإخفاق والخسارة من أسوان ثم التعادل مع الداخلية،والاتحاد السكندرى، والتراجع للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري وتصدر الأهلي وبفارق 5 نقاط.

ووجه البرتغالى فيريرا العديد من الرسائل التحذيرية للاعبين وطالبهم بتنفيذ تعليماته الفنية داخل الملعب، موضحاً لهم أن الفريق السماوى يمتلك عناصر قوية وفريق لا يستهان به، وتفهم نجوم الفريق الأبيض وجهة نظر "الخواجة" ووعدوه بالالتزام التكتيكى في المباراة.