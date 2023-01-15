شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون فشلوا فى القطبين وتألقوا خارجهما.. حسام حسن "ماركة مسجلة" مع سموحة ويختفى فى الأهلي.. أحمد الشيخ قاد المقاصة للكونفدرالية ولم يترك بصمة مع القميص الأحمر.. وأهداف خالد قمر وتسديدات الأدهم تختفى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك من ظاهرة غريبة وهي تألق بعض اللاعبين خارجهم في حين يتراجع مستوى هؤلاء اللاعبين حينما ينتقلون لأحد القطبين وهو ما ظهر بوضوح في الكثير من النماذج الكروية خلال السنوات الأخيرة.

حسام حسن

كان حسام حسن أحد أبرز لاعبي الدوري المصري حينما كان لاعباً بفريق سموحة وسجل معه أهدافاً رائعة لعل أبرزها هدف في مرمى الأهلي ليُسارع الأهلي بالتعاقد معه لكن اللاعب عانى التجاهل تارة وعدم القدرة على إثبات نفسه تارة أخرى بقميص الأهلي.

وأمام تواضع مستوى حسام حسن مع الأهلي اضطر الأخير لإعادة اللاعب لسموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ضمن صفقة خالد عبد الفتاح.

أحمد الشيخ

انتقل أحمد الشيخ للأهلي قادما من المقاصة، بعد تألقه مع الفريق الفيومي الذي هبط الموسم الحالي لدوري الدرجة الثانية وقاد الشيخ لتحقيق المركز الرابع، وقاده للتأهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، ليدخل الأهلى في مفاوضات مع اللاعب مزاحما الزمالك الذى كان قد حصل موافقة ناديه، إلا أن رغبة اللاعبة حسمت الصفقة بعد مرحلة شد وجذب بين الطرفين.

لم يقنع أحمد الشيخ أي مدير فني للأهلي ليرحل أكثر من مرة للإدارة سواء للمقاصة أو الاتفاق السعودي قبل أن يتم الاستغناء عنه نهائيا واستقر به المطاف حاليا في المصري البورسعيدي.

خالد قمر

تعاقد نادي الزمالك مع خالد قمر قادما من الشرطة فى يوليو 2014، بعد تألقه حيث سجل 10 أهداف فى 19 مباراة، وهو الأمر الذى دفع الأهلى لمفاوضته قبل أن يحصل الزمالك على توقيعه، ويتم إيقافه عدة أشهر بسبب توقيعه فى وقت سابق للأهلى.

مع الزمالك لم يلفت خالد قمر الأنظار، ولم يكن له أي حضور واختفت أهدافه التي اكتوى بها معزم أندية الدوري الممتاز وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليتأزم موقفه في الزمالك ويضطر للرحيل عن القلعة البيضاء ولعب لعدة أندية في الدوري قبل أن يستقر به المطاف في طلائع الجيش.

عاشور الأدهم

قدم عاشور الأدهم عروضا رائعة في المصري البورسعيدي وكان أحد نجومه واشتهر بتصويباته الصاروخية لينتقل بعدها قادما من المصري عام 2010، بعد مسيرة ناجحة مع ناديه الذى نشأ فيه، إلا أن اللاعب لم يستطع إثبات نفسه رغم الحصول على أكثر من فرصة ليرحل بعدها لعدة أندية في الدوري.