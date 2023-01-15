شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو يكشف خطة التخلص من دوامة التعادلات فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن مباريات الدوري في الموسم الحالي صعبة للغاية. وأضاف حمد إبراهيم أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق الانتصارات فى اللقاءات المقبلة، وإنهاء نغمة التعادلات التى طاردت الفريق فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

وأشار مدرب فاركو إلى أن المرحلة المقبلة صعبة، وهناك اجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم فى المرحلة المقبلة.

ويستعد فاركو لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

وتعادل فاركو مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، ويحتل فاركو المركز الحادى عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في سبعة مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 12 هدف.

كما طالب إيهاب جلال لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من المحطة المقبلة بالدوري.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.