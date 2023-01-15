آمال عربية بانتظار الهلال والرجاء في مونديال الأندية

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وكانت السبل مهيأة للأخضر السعودي في تخطي دور المجموعات إلا أن الإصابات عصفت بآماله بعد أن قدم عرضا مدهشا أمام بولندا وأجبره على الدفاع لفترات طويلة من المواجهة، أما المنتخب المغربي فقد رفع رأس العرب في مونديال 2022 بعدما حل رابعا على مستوى العالم كأول منتخب عربي يصل لهذه المرحلة بعد خسارته من المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف، وفقد اللعب على نهائي الكأس بخروجه من دور نصف النهائي على يد المنتخب الفرنسي بهدفين دون مقابل.وسجلت الأندية العربية حضورا مبكرا في مواجهتها في مونديال الأندية منذ نسخة 2000 بعد أن نجح النصر السعودي في تخطي الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح بـ(4 / 3).
ويحلم العرب في تحقيق لقب البطولة الحالية التي ستبدأ في المواجهة العاشرة فيما بينهما حين يلتقي الهلال بالرجاء في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيسقط أحدهما، وهما الفريقان اللذان يضمان في صفوفهما لاعبين مثلوا في مونديال قطر 2022، وستكون الآمال العربية معقودة على الفريق الكاسب بعد أن يتخطى فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، إلى جانب الأماني العربية في أن يتـأهل الأهلي المصري الممثل الأفريقي الآخر بالرغم من غياب المنتخب المصري عن مونديال قطر الماضي بعد أن كانت آخر مشاركاته في مونديال روسيا 2018، والذي خسر آخر مواجهات في المونديال أمام المنتخب السعودي بـنتيجة هدفين لهدف.
وسيلاقي الأهلي المصري فريقي أوكلاند سيتي النيوزلاندي وسياتل الأمريكي، وفي حالة تجاوزه هذه المرحلة فسيواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
أبطال كأس العالم للأندية نجحت 10 فرق في التتويج بلقب كأس العالم للأندية
- ريال مدريد (2014-2016-2017-2018)
- برشلونة الاسباني (2014-2016-2017-2018)
- كورنثيانز البرازيلي(2000-2012)
- ايرن ميونيخ الالماني(2018-2020)
- ساو باولو البرازيلي(2005)
- إنترناسيونال البرازيلي(2006)
- إيه سي ميلان الايطالي(2007)
- مانشستر يونايتد الانجليزي(2008)
- إنتر ميلان الايطالي(2010)
- ليفربول الانجليزي(2019)
- تشلسي الانجليزي(2021)
8 استضافات عربية للبطولة
- المغرب 2011 و2014 و2022
- الإمارات 2017 و2018 و2021
- قطر 2019 و2020
اللاعبون العرب الذين شاركوا في مونديال 2022
- الهلال السعودي : سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، علي البليهي، صالح الشهري، محمد العويس (حارس)، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي (مصابان).
- الوداد المغربي : أحمد رضا التكناوتي (حارس) يحيى عطية الله ولاعب الوسط يحي جبران.
رقم فريد للهلال
- الهلال أول ناد سعودي وآسيوي يـتأهل لبطولة أندية العالم في نسختها الثانية، مقررا لها أن تقام في إسبانيا سنة 2001، وكان سيشارك فيها 12 ناديا، إلا أنها ألغيت بسبب انهيار شريكة الفيفا للتسويق شركة الرياضة الدولية، وتم منح المشاركين في البطولة الملغية 750,000 دولار للتعويض.
- وتعد مشاركته الحالية هي الثالثة (فعليا) كرقم فريد.
- شارك للمرة الأولى في نسخة 2019 بقطر وكسب الترجي التونسي بهدف وحيد، وفي دور نصف النهائي خسر أمام فلامنجو البرازيلي بـ(3 / 1) وخاض مباراة المركز الثالث وخسر البرونزية أمام فريق مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدفين.
- وفي مشاركته الثانية في نسخة 2021 في أبوظبي كسب الجزيرة الإماراتي بـ (6 / 1) وخسر أمام تشيسلي الإنجليزي بهدف دون مقابل في دور نصف النهائي بعد مباراة تاريخية للممثل الآسيوي. إلا أنه سقط وبشكل مفاجئ برباعية نظيفة أمام الأهلي المصري في مباراة المركزين الثالث والرابع.
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