شكرا لقرائتكم خبر آمال عربية بانتظار الهلال والرجاء في مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستكون نسخة بطولة الأندية العالمية الـ19 التي تستضيفها المغرب للمرة الثالثة خلال الفترة من (1 - 11 فبراير) المقبل بعد نجاحها في استضافة نسختي 2013 و2014 مختلفة في سقف الطموحات العربية بالنسبة للفريقين المشاركين في البطولة (الهلال السعودي والوداد المغربي) بعد أن ارتفع سقف الطموح العربي الكروي من خلال النتائج المميزة التي قدمها المنتخبان الوطنيان السعودي والمغربي في كأس العالم قطر 2022، حيث صعق المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني في أولى مواجهات مجموعتمها بهزيمة تاريخية بـ2 / 1، وهي الخسارة الوحيدة لبطل المونديال بين المنتخبات الـ32 المشاركة.

وكانت السبل مهيأة للأخضر السعودي في تخطي دور المجموعات إلا أن الإصابات عصفت بآماله بعد أن قدم عرضا مدهشا أمام بولندا وأجبره على الدفاع لفترات طويلة من المواجهة، أما المنتخب المغربي فقد رفع رأس العرب في مونديال 2022 بعدما حل رابعا على مستوى العالم كأول منتخب عربي يصل لهذه المرحلة بعد خسارته من المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف، وفقد اللعب على نهائي الكأس بخروجه من دور نصف النهائي على يد المنتخب الفرنسي بهدفين دون مقابل.

وسجلت الأندية العربية حضورا مبكرا في مواجهتها في مونديال الأندية منذ نسخة 2000 بعد أن نجح النصر السعودي في تخطي الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح بـ(4 / 3).

ويحلم العرب في تحقيق لقب البطولة الحالية التي ستبدأ في المواجهة العاشرة فيما بينهما حين يلتقي الهلال بالرجاء في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيسقط أحدهما، وهما الفريقان اللذان يضمان في صفوفهما لاعبين مثلوا في مونديال قطر 2022، وستكون الآمال العربية معقودة على الفريق الكاسب بعد أن يتخطى فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، إلى جانب الأماني العربية في أن يتـأهل الأهلي المصري الممثل الأفريقي الآخر بالرغم من غياب المنتخب المصري عن مونديال قطر الماضي بعد أن كانت آخر مشاركاته في مونديال روسيا 2018، والذي خسر آخر مواجهات في المونديال أمام المنتخب السعودي بـنتيجة هدفين لهدف.

وسيلاقي الأهلي المصري فريقي أوكلاند سيتي النيوزلاندي وسياتل الأمريكي، وفي حالة تجاوزه هذه المرحلة فسيواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أبطال كأس العالم للأندية نجحت 10 فرق في التتويج بلقب كأس العالم للأندية







ريال مدريد (2014-2016-2017-2018)



برشلونة الاسباني (2014-2016-2017-2018)



كورنثيانز البرازيلي(2000-2012)



ايرن ميونيخ الالماني(2018-2020)



ساو باولو البرازيلي(2005)



إنترناسيونال البرازيلي(2006)



إيه سي ميلان الايطالي(2007)



مانشستر يونايتد الانجليزي(2008)



إنتر ميلان الايطالي(2010)



ليفربول الانجليزي(2019)



تشلسي الانجليزي(2021)



8 استضافات عربية للبطولة





المغرب 2011 و2014 و2022



الإمارات 2017 و2018 و2021



قطر 2019 و2020



اللاعبون العرب الذين شاركوا في مونديال 2022





الهلال السعودي : سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، علي البليهي، صالح الشهري، محمد العويس (حارس)، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي (مصابان).



الوداد المغربي : أحمد رضا التكناوتي (حارس) يحيى عطية الله ولاعب الوسط يحي جبران.



رقم فريد للهلال