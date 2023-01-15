شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ياسر إبراهيم مع الأهلى قبل إصابة العضلة الضامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، شبح الغياب عن الفريق فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى الأخيرة بالدوري.

وأجرى ياسر إبراهيم فحوصات وأشعة أثبتت إصابته فى العضلة الضامة، ويحتاج علاجا تأهيليا للتعافى من تلك الإصابة، ويخضع اللاعب خلال الأيام الحالية لبرنامج تأهيلي تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية ثم المباريات.

واشتكى ياسر إبراهيم من شد فى العضلة الضامة وطلب استبداله، ليقرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الدفع برامي ربيعة بدلا منه فى الدقيقة 62.

وكان ياسر إبراهيم فى جعبته بطاقتين صفراوتين قبل انطلاق مباراة المصري وكان مهددا بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 21 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

وشارك ياسر إبراهيم فى 123 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 9880 دقيقة سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع هدف وحيد وتلقى 18 كارت أصفر، وتوج ياسر إبراهيم مع المارد الأحمر ببطولتين للدورى الممتاز ومثلهم لكأس مصر بجانب لقبين لدورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين وبطولتين للسوبر الافريقى ولقبين للسوبر المحلى.

مرت علاقة ياسر إبراهيم بالنادى الأهلى وجماهير بكثير من المنحنيات الصعبة، في ظل تغيير الأجهزة الفنية التى توالت على القلعة الحمراء، حيث عانى ياسر إبراهيم في وقت سابق من إحالة أوراقه إلى دكة البدلاء في وجود السويسري رينية فايلر على رأس الجهاز الفني للأحمر، بل وكاد أن يرحل ياسر إبراهيم أيضاً عن الفريق في ظل عدم قناعة السويسري بإمكانياته، ولم يستسلم ياسر إبراهيم ورفض أن يكون في دور البديل، وأثبت للسويسري أنه جدير بالحصول على الفرصة وعندما حصل عليها أثبت قدراته الحقيقية واحتفظ بالمقعد الأساسي في التشكيل.

ظل ياسر إبراهيم فى التشكيل الأساسي حتى قدوم بيتسو موسيماني إلى تدريب الفريق الأحمر، ومن جديد أحيلت أوراق ياسر ابراهيم إلى الدكة، ليعتمد موسيماني على ثنائية بدر بانون وأيمن أشرف في خط الظهر الأحمر، قبل أن يتعرض بانون لإصابة طويلة ليكون الجنوب أفريقي مجبراً على العودة إلى ياسر إبراهيم الذي لم يخذل الجماهير الحمراء وكان في الموعد أيضاً كعادته.

ومع تولى السويسرى مارسيل كولر مهمة تدريب الاهلى عاد ياسر إبراهيم للجلوس على دكة البدلاء بعدما فضل المدرب السويسرى الاستعانة بالثنائى محمود متولى ومحمد عبد المنعم في خط دفاع الفريق قبل أن يتعرض الثنائى للإصابة ويعود ياسر إبراهيم للتشكيل الاساسى فى المنافسات المحلية.