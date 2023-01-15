شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية ذئاب الجبل فى الإسماعيلى على مائدة محمد يوسف بالطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف محمد يوسف، المدير الفنى للنادى طلائع الجيش، على دراسة مباريات الإسماعيلى فى الدورى وآخرها خسارته من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الإسماعيلى، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

ويعمل محمد يوسف على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة سموحة بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف

ويرغب محمد يوسف تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى.

وتعاقد الطلائع مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية كما استعاد محمد شعبان حارسه الذى كان معاراً لحرس الحدود، واستعار فريد شوقى من المصري البورسعيدى لنهاية الموسم.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثانى عشر من ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.