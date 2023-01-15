شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة سموحة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد التتش استعداداً لمواجهة سموحة، المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

كولر منح لاعبيه راحة من التدريبات أمس، السبت، بعد خوض مران استشفائى صباح الجمعة بعد انتهاء مباراة الأهلى مع المصري بالتعادل السلبى في الدوري مساء الخميس.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها غداً الاثنين الفائز من مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نهائي كأس مصر.

ويعكف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على دراسة مباريات سموحة فى الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندري قبل ملاقاته فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل بنصف نهائى كأس مصر، ويولى كولر أهمية خاصة لمباراة سموحة، لاسيما أن الفريق السكندري استطاع خطف نقطة التعادل من الاهلى فى مباراة الفريقين الأخيرة بدوري هذا الموسم.

وأغلق الأهلي ملف مباراة المصري التي أقيمت أمس باستاد برج العرب ‏بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.