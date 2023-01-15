شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد ميكيسوني بعد فسخ عقده مع أبها السعودي ويعيد إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن عودة الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأحمر والمعار إلى نادي أبها السعودي، منذ بداية الموسم الحالي، بناء على رغبة النادي السعودي وقبل انتهاء مدة الإعارة بستة أشهر.

وشدد المصدر على أن الأهلي يرفض قيد ميكيسوني في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقرر إعادة إعارته إلى أحد الأندية الأخرى سواء خارجية أو محلية.

وشدد المصدر على أن النادي ليس في حاجة إلى وجود ميكيسوني؛ لأنه يرغب في ضم مهاجم أجنبي خلال يناير الجاري بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

يذكر أن ميكيسوني انضم للاهلي نطلع الموسم الماضي قادما من سيمبا التنزاني مقابل ٩٠٠ ألف دولار.