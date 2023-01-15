شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدرس مباريات بيراميدز بحثاً عن انتصار جديد لفاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لنادى فاركو، بقيادة إيهاب جلال، على دراسة مباريات فريق بيراميدز بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته بالمحطة المقبلة بالمسابقة بحثاً عن استعادة الانتصارات.

ويستعد فاركو لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فاركو مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، ويحتل فاركو المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من المحطة المقبلة بالدوري.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.