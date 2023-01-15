شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النصر يعلن تشخيص إصابة أوسبينا ويكشف مدة غيابه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف نادي النصر السعودي، تشخيص الإصابة التي تعرض لها الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى النصر السعودي.

وغادر حارس النصر مباراة الشباب، مساء السبت، في الدوري السعودي، قبل النهاية بلحظات ودخل في نوبة من البكاء بسبب الإصابة.

وسيتولى أمين بخاري حراسة النصر في الفترة القادمة إن لم يقرر النادي التعاقد مع بديل.

وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أوضحت نتائج الأشعة التي أُجريت إصابة حارس النصر دافيد أوسبينا بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، أمنياتنا له بالشفاء العاجل والعودة أقوى بإذن الله".

وأهدر النصر والشباب الفرص القليلة المتاحة خلال القمة دون أهداف ليبقى فريق كريستيانو رونالدو في الصدارة بينما تراجع الشباب للمركز الثالث.

وغاب النجم البرتغالي مجددا عن القمة في الملز ومن المنتظر مشاركته في أول لقاء رسمي مع النصر أمام الاتفاق في الجولة المقبلة.

ويملك النصر 30 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطتين عن الاتحاد أقرب منافسيه بعد فوزه 2-1 على الباطن في وقت سابق.

وتراجع الشباب للمركز الثالث ولديه 27 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الهلال حامل اللقب والتعاون في الصراع الخماسي على اللقب.

وتألق حارس كولومبيا أوسبينا في التصدي لأخطر محاولات الشباب صاحب الضيافة وخاصة ضربة كعب من المهاجم البولندي غريغور كريتشوفياك في الدقيقة 28 وتسديدة حسين القحطاني القوية في الدقيقة 41.

وكانت الفرصة الوحيدة للنصر في الشوط الأول من تسديدة سامي النجعي بجوار القائم بعد هروبه من الرقابة في الدقيقة 32.

وغاب تأثير هداف الدوري أندرسون تاليسكا في الشوط الأول، لكنه أظهر ملامح من خطورته بعد الاستراحة.

وأضاع تاليسكا، الذي سجل ستة أهداف في أربع مباريات قبل هذه القمة ولديه 11 هدفا هذا الموسم بالمسابقة، أخطر فرص النصر حين انفرد بالحارس كيم سيونغ جيو في الدقيقة 63 لكنه سدد كرة ضعيفة أمسكها الحارس الكوري الجنوبي.