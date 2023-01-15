شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يعمق جراح الباطن ويقفز للوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين «موقتا»، بعد أن كسب نظيره الباطن بنتيجة 2 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر أمس، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ13، بقيادة الحكم اليوناني «أناستاسيوس».

سجل الباطن حضوره في الشوط الأول، وسجل يوسف المزيريب الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة الـ23. وعند الدقيقة الـ30 أهدر مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله فرصة التعديل لفريقه، بعد أن طوح بالكرة من فوق العارضة البطناوية.

لكن حمدالله استطاع تعديل النتيجة لفريقه عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع (8+45) من ركلة جزاء، وخسر الباطن خدمات مدافعه «سيباستيان» الذي خرج بالبطاقة الحمراء، ليكمل «السماوي» اللقاء بـ10 لاعبين.

ومع مطلع الشوط الثاني وبعد مضي 5 دقائق من البداية، حصل الاتحاد على ضربة جزاء جديدة، سجل منها البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني. وتكفلت العارضة البطناوية بالتصدي لتسديدة «روما» عند الدقيقة الـ82.

وتقدم الاتحاد لوصافة الجدول رافعا رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطة خلف النصر المتصدر، وتوقف رصيد الباطن عند نقطتين في المركز الأخير.