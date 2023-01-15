شكرا لقرائتكم خبر تشافي: هدفنا العودة بالكأس.. ومنافسنا قوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف تشافي المدير الفني لفريق برشلونة ، بالأفضلية النفسية التي يتمتع بها ريال مدريد لتفوقه في الخبرة بالمباريات النهائية، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن برشلونة عليه استعراض طموحه عندما يلتقي الفريقان اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة «لدي علاقة جيدة مع كارلو أنشيلوتي، وقد التقينا عدة مرات.

هو رجل وشخص كروي جيد حقا. لسنا بحاجة إلى أي تجاوز، فهي منافسة رياضية ليس أكثر. علينا إظهار الإعجاب والاحترام لمنافسينا».

وأضاف «يمكنني توقع منافس قوي في مواجهة ريال مدريد، كما أنهم يحظون بأفضلية نفسية نظرا لتفوقهم في الخبرة بالمباريات النهائية.

لكن علينا استعراض طموحنا ورغبتنا في الفوز بلقب». وأضاف تشافي في التصريحات التي نشرها برشلونة عبر موقعه على الإنترنت «يجب أن نفوز بهذا النهائي.

عندما كنت لاعبا كنت أشعر بالضغط نفسه الذي أشعر به الآن، لأننا فريق برشلونة، وهذا لن يتغير. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا.

الآن نحن في النهائي، وهدفنا التتويج باللقب والعودة به إلى برشلونة».