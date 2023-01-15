تشافي: هدفنا العودة بالكأس.. ومنافسنا قوي

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وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة «لدي علاقة جيدة مع كارلو أنشيلوتي، وقد التقينا عدة مرات.هو رجل وشخص كروي جيد حقا. لسنا بحاجة إلى أي تجاوز، فهي منافسة رياضية ليس أكثر. علينا إظهار الإعجاب والاحترام لمنافسينا».
وأضاف «يمكنني توقع منافس قوي في مواجهة ريال مدريد، كما أنهم يحظون بأفضلية نفسية نظرا لتفوقهم في الخبرة بالمباريات النهائية.
لكن علينا استعراض طموحنا ورغبتنا في الفوز بلقب». وأضاف تشافي في التصريحات التي نشرها برشلونة عبر موقعه على الإنترنت «يجب أن نفوز بهذا النهائي.
عندما كنت لاعبا كنت أشعر بالضغط نفسه الذي أشعر به الآن، لأننا فريق برشلونة، وهذا لن يتغير. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا.
الآن نحن في النهائي، وهدفنا التتويج باللقب والعودة به إلى برشلونة».
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